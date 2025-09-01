Arriva dal Rimini e il tecnico dei Lupi lo ha già allenato l’anno scorso. Insieme hanno vinto la Coppa Italia di Serie C. L’ultimo giorno ha partorito un’unica operazione in entrata ed una in uscita col centrocampista finito al Campobasso

Il Calciomercato Cosenza si è chiuso con un’operazione sul filo di lana, i Lupi hanno ingaggiato il regista Christian Langella dal Rimini, un'operazione finalizzata proprio al gong delle ore 20 dell’ultimo giorno di mercato. Un innesto che porta idee al centrocampo rossoblù, ma che rappresenta solo una parziale consolazione per il tecnico Antonio Buscè, il quale sperava in un numero maggiore di rinforzi per affrontare al meglio la stagione di Serie B. Evidentemente il presidente Eugenio Guarascio non era dello stesso avviso e il ds Fabio Lupo non poteva operare diversamente. Per portare Langella al Cosenza, è stato ceduto Mario Gargiulo al Campobasso, dove ritroverà il suo ex allenatore Luciano Zauri.

Un regista per il Cosenza

Il Calciomercato Cosenza si è quindi concluso con l’arrivo di Christian Langella, playmaker classe 2000 con un passato recente al Rimini. Nella stagione in corso, Langella ha disputato 2 presenze in campionato con la maglia dei romagnoli, squadra con la quale si è consacrato nella passata stagione come uno dei migliori registi del campionato di Serie C. La sua capacità di impostare l’azione e di gestire i ritmi di gioco sarà fondamentale per i Lupi, che cercavano un profilo in grado di dare equilibrio alla mediana. L’arrivo di Langella rappresenta una reunion con il tecnico Antonio Buscè, che lo ha già allenato nella passata stagione al Rimini. Insieme, i due hanno conquistato la Coppa Italia di Lega Pro. Buscè conosce bene le qualità di Langella e sa come valorizzarlo.

Calciomercato Cosenza, arriva il solo Langella

L’ingaggio di Langella è stato completato in extremis, proprio allo scadere del Calciomercato Cosenza, evidenziando la difficoltà della dirigenza rossoblù nel portare a casa il rinforzo. Il tutto considerato anche l'opposizione del Rimini che, vista la situazione disastrata a livello societario, avrebbe comunque voluto tenere uno dei suoi pezzi pregiati. Tuttavia, il colpo last-minute non è bastato a placare le aspettative di Buscè, che si sarebbe atteso un mercato più corposo in termini di arrivi. La società ha lavorato per ottimizzare la rosa, ma le limitate operazioni in entrata lasciano il tecnico con l'amaro in bocca.

I comunicati del Cosenza su Langella e Gargiulo dopo il calciomercato

Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Rimini i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christian Langella. Il centrocampista, nato a Livorno il 7 aprile del 2000, ha giocato con i romagnoli nelle ultime 2 stagioni in Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Pisa, Bari, Palermo, Renate, Monopoli ed Audace Cerignola tra Serie D e Serie C. Langella, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.

Il Cosenza Calcio comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mario Gargiulo al Campobasso. Il centrocampista, classe 1996, si trasferisce in Molise a titolo definitivo, dopo aver collezionato 17 presenze con la maglia rossoblù durante lo scorso campionato.