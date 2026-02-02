Si prospetta una lunga giornata per quel che riguarda la situazione di Christian Kouan. Il centrocampista ivoriano fa i capricci ed è pronto ad andare muro contro muro con il Cosenza pur di essere ceduto. Per ora la società di Via Conforti ha detto di no. Ma le cose potrebbero cambiare nelle prossime ore. Anche se l’Union Brescia, dopo aver acquistato Alessandro Mallamo dal Sudtirol, potrebbe essere a posto così nel reparto.

Idea Coulibaly

Roma, arrivato allo Sheraton insieme a Xausa poco fa, non vuole però farsi trovare impreparato. L’idea sulla quale sta lavorando il direttore sportivo del Cosenza è quella di Mamadou Coulibaly, centrocampista senegalese, classe 1999, di proprietà anch’egli del Sudtirol. I tirolesi lo darebbero volentieri in prestito ed il Cosenza sarebbe pronto ad accoglierlo. L’affare però è legato all’eventuale addio di Kouan.