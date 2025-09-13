Kevin Cannavò, esterno del Cosenza, ha parlato in sala stampa alla vigilia della gara contro il Catania. Prime parole ufficiali per il nuovo acquisto arrivato dalla Vis Pesaro, via Venezia, squadra che ne detiene il cartellino.

Le parole di Cannavò

«Io per via del mercato quest'estate non ho fatto un ottimo ritiro, quindi ad oggi sono alla quarta partita stagionale. Ovviamente non mi sento al 100%, ma con tutta la squadra stiamo crescendo. Ancora non sono nella mia forma finale, ma ci stiamo avvicinando considerando che la forma si raggiunge sempre dopo un mesetto o un mesetto e mezzo dall’inizio del campionato. A Cosenza mi sono trovato subito molto bene, anche come città. I miei compagni sono un gran gruppo, perché tanti sono rimasti dall'anno scorso. Anche in campo si è vista una crescita importante dalla partita di Coppa col Monopoli, lo stiamo dimostrando domenica dopo domenica, quindi mi trovo benissimo. Qual è la mia posizione preferita? Io – spiega Cannavò – mi metto a disposizione in più ruoli e cerco di rendere al meglio. L’ala sinistra sarebbe la mia posizione naturale, però l'anno scorso ho fatto tutta una stagione da quinto e mi sono trovato benissimo. Ho iniziato anche da punta e adesso sto giocando a destra, quindi non faccio un ruolo solo, ma preferisco andare in campo e dare sempre tutto in qualsiasi posizione. Cerco di dare il massimo sempre. Con il mister Buscè ho fatto la Primavera a Empoli, ho trascorso tre mesi intensi prima dello stop per il Covid. Di lui mi è rimasto un gran bel ricordo già da allora.

Derby siciliano per me la gara di domani? Io sono di Palermo, però non la vivo così tanto la rivalità. Amo la mia terra, da Palermo a Messina, a Catania ad Agrigento. Per me è una partita come le altre

I tifosi del Cosenza? Se non ci fossero stati loro dietro la nostra porta domenica scorsa, probabilmente avremmo anche preso gol. È una cosa importante, ci dispiace che ci manchino soprattutto qui in casa. Non conosco bene tutte le dinamiche perché sono arrivato da poco, ma sicuramente ci danno una grande mano. Spero di rivederli presto anche qui al “Marulla”».