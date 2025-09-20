La rete di Kallon su errore clamoroso di Vettorel aveva fatto pensare al peggio, poi Garritano la riacciuffa. Cosenza sprecone in alcuni tratti e sfortunato con Cannavò all’ultimo secondo

Una festa sugli spalti, un bel match in campo (anche se un passo indietro rispetto al Catania). Il Cosenza non va oltre l’1-1 contro la Casertana al “Pinto” (qui il tabellino e il live), stadio in cui torna a distanza di sette anni dall’ultima volta. Contro i Falchetti la squadra di Buscè dà dimostrazione di essere una buona formazione con ottime individualità, ma spreca troppo e patisce l’errore clamoroso di Vettorel sulla rete del momentaneo vantaggio campano.

L’uscita a vuoto dell’ex Gubbio, tornato sulla graticola dopo le ottime prestazioni contro Crotone (dov’era risultato decisivo) e Catania, avva rischiato di compromettere completamente la prestazione di Garritano e compagni. È stato però proprio il fantasista, dopo un quarto d’ora circa dall’inizio della ripresa, a trovare la rete del definitivo pareggio. Un gol arrivato anche ampiamente in ritardo per quanto creato dai Lupi: se infatti la Casertana è riuscita ad arrivare a meta grazie all’uscita a vuoto di Vettorel, dall’altra parte De Lucia è intervenuto prodigiosamente su Ricciardi e Mazzocchi.

Dall’altra perte c’è da considerare anche la poca fortuna della squadra di Buscè, che all’ultimo respiro aveva trovato il gol della vittoria: l’avvitata del neoentrato Cannavò, unico cambio effettuato dal tecnico dei Lupi, ha soltanto sfiorato il palo alla destra di De Lucia, palesemente battuto, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi di casa. Punteggio forse ingiusto per D’Orazio e soci, che hanno retto grazie alle caratteristiche tecniche di Garritano e Florenzi (palesemente fuori categoria in Serie C).

