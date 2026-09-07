Le valutazioni dei lupi al termine della partita giocata questa sera al “Massimino” di Catania e terminata con il risultato di 4-0
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Disastro totale al “Massimino”. Il Cosenza viene umiliato totalmente dal Catania in una partita a senso unico. Tra i calciatori rossoblù non si salva nessuno.
DIFESA
ILIEV: VOTO 4
Travolge Russo in pieno ritardo e regala al Catania il rigore dell'1-0. Non dà mai sensazione di sicurezza e nel finale non si allunga abbastanza sul gol di Insigne.
CLEMENTE: VOTO 5,5
Il meno peggio del reparto difensivo. Inizia con il giallo. Poi prova a mantenere la posizione e non compie errori gravi limitando Cicerelli e Donnarumma.
DAMETTO: VOTO 4
Cavuoti lo manda al bar sul secondo gol, Russo lo scartavetra sul terzo. La peggior partita da quando veste la maglia del Cosenza.
DALMAZZI: VOTO 5
Russo è un cliente brutto che lo mette costantemente in difficoltà. Sembra ancora lontano da una condizione accettabile.
GIANNINI: VOTO 4
Parte bene ma poi compie un errore clamoroso con il pallone addomesticato per Russo che si guadagna il rigore. Non si riprende più e rimane negli spogliatoi a fine primo tempo.
CENTROCAMPO
D'ALENA: VOTO 5,5
L'ultimo ad arrendersi. Prova a giocare, a farsi dare palla ad inventare qualcosa. Poi alza anche lui bandiera bianca nel finale.
CONTILIANO: VOTO 4
Primo tempo a centrocampo impalpabile. Secondo tempo da terzino sinistro improponibile: gli scappa Lunetta che mette agevolmente in gol.
ATTACCO
ENERGIA: VOTO 4,5
Tocca pochissimi palloni. Inesistente in attacco, non aiuta nemmeno in difesa sulle discese di Donnarumma che ha sempre campo libero.
MCJANNET: VOTO 4
Anche per lui serata da dimenticare. Galleggia tra centrocampo ed attacco senza trovare mai la posizione giusta e provare a dare una mano alla squadra.
ALMAVIVA: VOTO 5
Primo tempo nel quale il Cosenza prova a giocare dalla sua parte. Ci prova ma viene puntualmente fermato.
PETROVIC: VOTO 4
Partita ectoplasmatica. I difensori del Catania non devono nemmeno faticare troppo per fermarlo le poche vole che i compagni lo cercano.
ALLENATORE
COPPITELLI: VOTO 4
Nessuno si aspettava la riscossa a Catania e la sua squadra non fa nulla per sovvertire i pronostici. Presenta un undici sfiduciato, sfilacciato, senza idee, senza nemmeno garra. Bisogna trovare una soluzione perché, anche se siamo all'inizio dell'annata, così si va dritti in Serie D.
SUBENTRATI
PALMIERI: VOTO 4
In netto ritardo fisico. Ci si aspettava con il suo ingresso un maggiore possessore di palla. Invece viene travolto dai centrocampisti catanesi perdendo più di un pallone sanguinoso.
DZEPAR: VOTO 4
Altra partita da “Chi l'ha visto?”. Un tempo nel quale trotterella sul prato del “Massimino” senza dare mai un segnale di vita.
ACHOUR: VOTO 5,5
Si piazza a sinistra, prova a sacrificarsi ed almeno corre e pressa fino alla fine. C'è qualcosa che non va se gli viene preferito Petrovic.
QUIETO: VOTO 5
Entra con la squadra in totale sfiducia. Cosa poteva fare?
BARONE: SV