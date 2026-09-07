Disastro totale al “Massimino”. Il Cosenza viene umiliato totalmente dal Catania in una partita a senso unico. Tra i calciatori rossoblù non si salva nessuno.

DIFESA

ILIEV: VOTO 4

Travolge Russo in pieno ritardo e regala al Catania il rigore dell'1-0. Non dà mai sensazione di sicurezza e nel finale non si allunga abbastanza sul gol di Insigne.

CLEMENTE: VOTO 5,5

Il meno peggio del reparto difensivo. Inizia con il giallo. Poi prova a mantenere la posizione e non compie errori gravi limitando Cicerelli e Donnarumma.

DAMETTO: VOTO 4

Cavuoti lo manda al bar sul secondo gol, Russo lo scartavetra sul terzo. La peggior partita da quando veste la maglia del Cosenza.

DALMAZZI: VOTO 5

Russo è un cliente brutto che lo mette costantemente in difficoltà. Sembra ancora lontano da una condizione accettabile.

GIANNINI: VOTO 4

Parte bene ma poi compie un errore clamoroso con il pallone addomesticato per Russo che si guadagna il rigore. Non si riprende più e rimane negli spogliatoi a fine primo tempo.

CENTROCAMPO

D'ALENA: VOTO 5,5

L'ultimo ad arrendersi. Prova a giocare, a farsi dare palla ad inventare qualcosa. Poi alza anche lui bandiera bianca nel finale.

CONTILIANO: VOTO 4

Primo tempo a centrocampo impalpabile. Secondo tempo da terzino sinistro improponibile: gli scappa Lunetta che mette agevolmente in gol.

ATTACCO

ENERGIA: VOTO 4,5

Tocca pochissimi palloni. Inesistente in attacco, non aiuta nemmeno in difesa sulle discese di Donnarumma che ha sempre campo libero.

MCJANNET: VOTO 4

Anche per lui serata da dimenticare. Galleggia tra centrocampo ed attacco senza trovare mai la posizione giusta e provare a dare una mano alla squadra.

ALMAVIVA: VOTO 5

Primo tempo nel quale il Cosenza prova a giocare dalla sua parte. Ci prova ma viene puntualmente fermato.

PETROVIC: VOTO 4

Partita ectoplasmatica. I difensori del Catania non devono nemmeno faticare troppo per fermarlo le poche vole che i compagni lo cercano.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 4

Nessuno si aspettava la riscossa a Catania e la sua squadra non fa nulla per sovvertire i pronostici. Presenta un undici sfiduciato, sfilacciato, senza idee, senza nemmeno garra. Bisogna trovare una soluzione perché, anche se siamo all'inizio dell'annata, così si va dritti in Serie D.

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