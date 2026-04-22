Dopo la riunione del GOS e il decreto prefettizio di Salerno stop ai tagliandi in tutti i settori per i residenti nel Cosentino
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Brutte notizie per i tifosi rossoblù residenti nel Cosentino in vista di Cavese-Cosenza. A seguito della riunione del GOS del 22 aprile 2026 e del decreto prefettizio di Salerno del 21 aprile 2026, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi in tutti i settori ai residenti nella provincia di Cosenza.
La misura riguarda l’intero impianto e non soltanto il settore ospiti. Di conseguenza, i residenti nel territorio provinciale cosentino non potranno acquistare alcun biglietto per assistere alla gara.
Cavese-Cosenza, stop ai biglietti per i residenti nel Cosentino
Il provvedimento adottato dopo il vertice del Gruppo operativo sicurezza introduce dunque uno stop totale alla vendita dei tagliandi per chi risiede nella provincia di Cosenza.
Settore ospiti aperto solo ai non residenti in provincia di Cosenza
Resta invece aperta la vendita dei biglietti del settore ospiti per i non residenti nella provincia di Cosenza. I tagliandi sono disponibili sul circuito ticketing ETES al costo di 7 euro, comprensivo di prevendita.
La chiusura della vendita è fissata per sabato 25 aprile 2026 alle ore 19:00.