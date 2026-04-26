Un errore di Caporale nel finale costa la vittoria al Cosenza in quel di Cava de’ Tirreni. Alla fine il pareggio non cambia nulla visto che i lupi sarebbero arrivati solo al 4° posto anche in caso di vittoria, considerando i risultati arrivati dagli altri campi.

DIFESA

POMPEI: VOTO 6,5

La solita partita solida. Nella ripresa un paio di interventi importanti. Non può nulla sul pareggio cavese.

CANNAVO’: VOTO 6

Torna sulla linea dei difensori. Si propone con continuità nel primo tempo. Un po’ meno nella ripresa.

MORETTI: VOTO 6

Primo tempo nel quale deve lavorare poco. Nella ripresa soffre anche lui le incursioni degli attaccanti di casa.

CAPORALE: VOTO 4,5

Regala il pareggio a Gudjohnsen cincischiando con la palla nei piedi in area di rigore, a pochi minuti dalla fine. Fortunatamente un errore inifluente nell’economia del campionato rossoblù che sarebbero arrivari quarti anche con la vittoria.

FERRARA: VOTO 6

Ordinato. Spinge quando deve senza strafare. Più sulle sue nella seconda frazione, come tutta la squadra.

CENTROCAMPO

PALMIERI: VOTO 5,5

Non è un fulmine di guerra nemmeno stasera, ma quando ha la palla è sempre sicuro. Cala vistosamente nel secondo tempo.

GARRITANO: VOTO 6

Riproposto nel ruolo di regista, detta bene i tempi di gioco ed è decisivo in difesa con un intervento che vale un gol segnato a metà primo tempo su Fusco. Poi però manca di ritmo nel secondo tempo, quando il Cosenza dovrebbe gestire di più la palla.

BA: VOTO 5,5

Recupera palloni e corre al servizio della squadra nel primo tempo. Nella ripresa i centrocampisti di casa gli sbucano da tutte le parti e lui rimane un po’ in mezzo.

ATTACCO

BAEZ: VOTO 6,5

Segna finalmente il suo primo gol di questa sua seconda avventura cosentina. Poi va anche vicino alla doppietta sempre nel primo tempo. Bravo negli uno contro uno. Un lancio illuminante anche nella ripresa giocata al piccolo trotto.

MAZZOCCHI: VOTO 5,5

Ritrova una maglia da titolare. Si muove molto ma non è preciso nel momento in cui riesce a trovare lo spazio.

FLORENZI: VOTO 7

E’ il migliore del Cosenza. Propizia il gol di Baez, poi si mette in proprio e sfiora il raddoppio a fine primo tempo. Imprendibile per i difensori della Cavese.

ALLENATORE



BUSCE’: VOTO 6

Risparmia i diffidati Ciotti e Langella in vista playoff. Dopo un grande primo tempo, i risultati degli altri campi sgonfiano la veemenza dei suoi nel secondo tempo che subiscono le iniziative della Cavese. Alla fine il pareggio è giusto. Ora testa ai playoff.

SUBENTRATI

EMMAUSSO: VOTO 5,5

Ha voglia di lasciare il segno. Ci prova ma con scarsa fortuna gestendo male qualche pallone di troppo.

BERETTA: VOTO 6

Anche lui entra in campo in modo positivo. Anticipato all’ultimo in un paio d’occasioni. Lotta e sporca diversi palloni.

LANGELLA: VOTO 6

Prova a mettere ordine in mezzo al campo. Ci riesce e con il suo ingresso il Cosenza gioca più palla. L’errore di Caporale vanifica anche il suo lavoro.

CONTILIANO: VOTO 6

Fosforo a centrocampo nell’ultimo quarto d’ora. Fa il suo.

PERLINGIERI: SV