C’è anche il portiere Tommaso Vannucchi, appena arrivato in prestito al Cosenza dalla Fiorentina, nei convocati di mister Alberto Bollini per uno stage di allenamento di 4 giorni della nazionale italiana under 19. Gli azzurrini da oggi e per i prossimi 3 giorni, sosterranno 4 sedute di allenamento a “Novarello Villaggio Azzurro” di Granozzo con Monticello.

Stage in vista Europeo

Lo stage è finalizzato alla fase élite di qualificazione al Campionato Europeo, in programma dal 25 al 31 marzo, tra Cosenza e Catanzaro. Dopo un anno infatti, la nazionale italiana under 19 tornerà in Calabria. Dodici mesi fa gli azzurrini però non giocarono mai a Cosenza, bensì a Catanzaro ed a Crotone. Questa volta invece il “San Vito – Marulla” sarà il teatro della sfida tra Italia e Slovacchia, 2^ partita del girone di qualificazione. La 1^ e la 3^ gara invece, rispettivamente contro i pari età di Ungheria e Turchia, verranno disputate al “Ceravolo” di Catanzaro. Chi arriva primo si qualifica per l’Europeo che si terrà in Galles dal 28 giugno all’11 luglio.

I convocati dell’Italia

Portieri: Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Mattia Cappelletti (Milan), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Marco Leandri (Atalanta), Manuel Maffessoli (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Federico Terlizzi (Roma), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Filippo Cerpelletti (Inter), Christian Comotto (Spezia), Matias Mancuso (Inter), Mattia Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Davide Zamagni (Cesena);

Attaccanti: Lorenzo Bonsignori Goggi (Como), Filippo Galvagno (Cesena), Claudio Giardino (Perugia), Jamal Iddrissou (Inter), Antonio Stefano Merola (Juventus), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).