La Lega Pro ha ufficializzato il programma del primo turno eliminatorio. Gara secca di Ferragosto alle 21: chi passa sfiderà in trasferta la vincente di Giugliano-Sorrento

Sarà Crotone-Cosenza uno degli incontri di cartello del Primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2026-2027. La Lega Pro ha ufficializzato il programma della competizione, che prenderà il via tra venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto, con il derby in calendario sabato 15 agosto alle ore 21 allo stadio "Ezio Scida".

La sfida rappresenterà il primo confronto ufficiale della nuova stagione tra le due formazioni calabresi di Serie C. La gara si disputerà in turno unico ad eliminazione diretta. Chi riuscirà a imporsi accederà al Secondo turno eliminatorio, dove affronterà in trasferta la vincente della sfida tra Giugliano e Sorrento.

Quello di Ferragosto sarà anche un'anticipazione del doppio confronto di campionato. Il calendario della Serie C prevede infatti che il primo derby di campionato si giochi ancora allo stadio "Ezio Scida", con il Crotone che ospiterà il Cosenza il 22 novembre.