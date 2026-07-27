Aveva soltanto cinquant'anni. La malattia lo ha strappato all'affetto dei suoi cari e di un'intera comunità. In tanti si sono stretti alla famiglia nella chiesa di Sant'Antonio, mentre sui social si moltiplicano i messaggi di affetto e di dolore

Salvatore Morrone aveva appena cinquant’anni. Non è riuscito a vincere il male che lo aveva colpito e sabato ha lasciato i suoi cari e i tanti amici che l’hanno amato tanto.

Nella calura di una domenica d’estate, un dolore composto e profondo ha attraversato le navate della chiesa di Sant’Antonio, a Rende, dove si sono svolti i funerali. In tanti hanno voluto esserci per accompagnarlo nell’ultimo saluto e stringersi attorno alla sua famiglia che gli è stata accanto fino all’ultimo.

Salvatore era il ragazzo dal sorriso gentile, sempre disponibile, capace di mettere a proprio agio chiunque gli fosse accanto. Chi lo conosceva lo ricorda anche per la sua grande passione per il tango e per l’amore sconfinato per la famiglia e per sua moglie.

Sui social da giorni si susseguono moltissimi messaggi di cordoglio. Gli amici più cari hanno condiviso ricordi e fotografie: c’è chi ha ricordato il suo garbo, chi le vecchie serate trascorse insieme, chi i viaggi e le vacanze in comitiva.

Parole diverse, unite dal filo di una commozione incontenibile davanti a un destino così avaro e ingiusto. Salvatore, con la semplicità della sua vita aveva conquistato l’affetto di tanti e adesso continuerà a vivere nella memoria di una comunità che, in queste ore, si è stretta attorno alla sua famiglia con rispetto e profonda partecipazione.