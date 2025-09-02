Si è chiuso con il solo acquisto di Christian Langella l’ultimo giorno di calciomercato del Cosenza. Di rinforzo, a dire il vero, potrebbe essercene un altro. Anche se, tecnicamente, si tratta di una conferma. Con la mancata cessione di Ricciardi all’Empoli, affare che sembrava già confezionato, Buscè si ritrova già in rosa l’esterno destro che desiderava. Certo, bisognerà capire con quale spirito il calciatore romano accetterà la permanenza a Cosenza dopo essersi praticamente chiamato fuori dai giochi, fin dal primo giorno di ritiro. Ma tant’è. Almeno fino a dicembre è questo il suo destino.

Gli acquisti e le cessioni del calciomercato del Cosenza

Il calciomercato del Cosenza è iniziato il 1° luglio con i mancati rinnovi di Sgarbi e Hristov e lo svincolo automatico di Micai, che ha lasciato la squadra a 0 grazie ad una clausola presente sul contratto. Sono andati poi via da Cosenza l’altro portiere Baldi (all’Albinoleffe), l’esterno Ricci (Benevento), l’attaccante Zilli (prestito a Frosinone), il difensore Venturi (Venezia), l’attaccante Rizzo Pinna (prestito ad Ascoli) e, proprio sul gong, il centrocampista Gargiulo (Campobasso). Sono arrivati in rossoblù l’esterno Cannavò (prestito dal Venezia), l’attaccante Achour (dal Cagliari), il centrocampista Contiliano (era svincolato), l’esterno Ferrara (prestito dal Benevento), il difensore Dametto (dalla Torres) ed oggi il regista Langella (dal Rimini).

Ancora mercato dagli svincolati

La coperta, in prima linea soprattutto, sembra piuttosto corta. Mazzocchi, di fatto, non ha un sostituto. Al reparto mancano ricambi adeguati alla categoria. Ed è per questo che il Cosenza almeno un attaccante lo prenderà dagli svincolati. C’è l’evergreen Pettinari, ormai un classico il suo accostamento ai lupi in ogni sessione di mercato, ma anche l’ex bresciano Flavio Bianchi e Diego Falcinelli. La rosa rossoblù dovrebbe poi essere completata da un altro portiere. La trattativa con Michele Avella va avanti, visto che l’ex Brescia è svincolato e potrebbe firmare in qualsiasi momento. La sensazione è che verrà preso per affiancare Vettorel e giocarsi il posto da titolare, dopo il non certo positivo inizio dell’ex portiere del Gubbio.