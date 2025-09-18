I rossoblù non giocano al “Pinto” di Caserta dal 2018. Risale al febbraio del 2016 invece l’ultima vittoria dei lupi firmata dal centrocampista Arrigoni
Sono passati sette anni e mezzo dall’ultimo Casertana-Cosenza. Da allora, vista la Serie B dei lupi, le due squadre, in terra campana, non hanno più avuto modo di sfidarsi. Lo rifaranno sabato, alle 17,30, per la 5^ giornata di campionato.
Precedenti favorevoli alla Casertana
Quel 25 febbraio 2018 a decidere la sfida tra le due squadre fu un gol di Alfageme per l’1-0 dei padroni di casa. I precedenti al “Pinto” sorridono ai falchetti padroni di casa. Su 23 precedenti sono 11 le vittorie della Casertana, 8 i pareggi e 4 le vittorie dei lupi. L’ultima risale al 20 febbraio del 2016. Lo 0-1 finale (nella foto una frame di quel giorno) fu deciso da un gol del centrocampista Arrigoni.