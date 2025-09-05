Continua intensamente il calciomercato per il Cosenza. Nonostante la chiusura ufficiale dello scorso 1 settembre, i direttori Lupo e Roma, continuano il loro lavoro per regalare a Buscè gli uomini dei quali ha bisogno.

Ecco il difensore Tozzuolo

I rossoblù hanno chiuso l’accordo con il difensore Alessandro Tozzuolo (nella foto). La trattativa era stata già imbastita il 31 agosto ma è stata finalizzata solo nelle scorse ore. Si tratta di un classe 2002, piede destro, che nelle ultime due stagioni ha giocato con il Gubbio in Serie C e, ancora prima, con il Montevarchi sempre tra Serie C e Serie D. Un elemento certamente utile a completare la batteria dei difensori del Cosenza.

Portiere ed attaccante

Ma gli arrivi dovrebbero essere almeno altri due. Il primo sarà un portiere. Mister Buscè, nonostante inizialmente si fosse pensato di rimanere con Vettorel e Pompei, ha chiesto espressamente un altra figura. Il favorito è Luca Ferretti, classe 2003, che è stato il secondo portiere del Rimini nella passata stagione e che quindi Buscè conosce bene. Il calciatore è rimasto svincolato dal 1° luglio scorso ed ha sul tavolo anche l’interesse del Cesena, squadra con la quale si è allenato ma che gli offrirebbe un ruolo di terzo o quarto portiere. Per quel che riguarda l'attaccante infine, dopo Crotone dovrebbe concretizzarsi l’arrivo anche di un calciatore in quella zona del campo. Quello individuato dall’area tecnica del Cosenza è Stefano Pettinari. Il classe 1992, dopo la fine del contratto che lo legava alla Reggiana, è rimasto senza squadra. E’ un nome che si ripete praticamente ad ogni sessione di calciomercato in ambito Cosenza. Questa volta però, sembrano davvero esserci tutte le basi affinché l’affare si possa concretizzare.