I salentini hanno sbancato il campo del Monopoli e mercoledì sera saranno di scena al Marulla contro la formazione di Buscé. Ai Lupi basterà anche il pareggio per accedere al terzo turno degli spareggi promozione

Il Cosenza di Antonio Buscè si prepara a scendere in campo per il secondo turno dei playoff, dove affronterà il Casarano mercoledì sera allo stadio San Vito-Gigi Marulla.

La formazione salentina arriva all’appuntamento dopo aver conquistato una vittoria importante nel derby contro il Monopoli, imponendosi in trasferta per 2-0. Un successo che ha permesso ai rossoblù pugliesi di guadagnarsi l’accesso alla sfida contro la compagine silana.

Per il Cosenza si tratta di un confronto tutt’altro che semplice. Il Casarano, infatti, rappresenta un avversario ostico, anche alla luce del recente precedente stagionale: nell’ultima gara di campionato, Florenzi e compagni uscirono sconfitti in trasferta, un 2-1 che pesò in maniera determinante sulla classifica finale, costando il terzo posto e la possibilità di chiudere ancor più in alto.

Nonostante ciò, i rossoblù calabresi potranno contare su un vantaggio regolamentare non indifferente. In vista della sfida del Marulla, infatti, Buscè e i suoi ragazzi avranno a disposizione due risultati su tre. Il regolamento dei playoff prevede che, al termine dei 90 minuti, in caso di parità passi il turno la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Un dettaglio che potrebbe fare la differenza, ma che non deve portare a sottovalutare un Casarano in fiducia e capace di colpire nei momenti decisivi. Il Cosenza è chiamato a una prestazione solida per continuare il proprio percorso nei playoff e tenere vivo il sogno promozione. Le due tifoserie sono gemellate. Passano il turno anche il Crotone e la Casertana.