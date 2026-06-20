L’attuale direttore sportivo rossoblù ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e per ora non c’è in programma nessun incontro per discutere della prossima stagione

Il Cosenza, come sempre, è in netto ritardo anche su quello che è l’aspetto sportivo e la programmazione tecnica della prossima stagione. C’è da capire per prima cosa chi sarà a dover formare la squadra che dovrà affrontare la prossima stagione. Il futuro di Domenico Roma, direttore sportivo nell’annata che si sta concludendo, è tutt’altro che deciso. Al momento, come per il caso di Rizzo Pinna con l’Ascoli, è direttamente il Presidente Guarascio a fare prezzo e trattative.

La stagione di Domenico Roma

L’ex Foggia e Messina ha fatto il massimo con il materiale a disposizione. Ha rimpolpato la rosa durante il calciomercato di gennaio, visto che in quello estivo è stato Fabio Lupo a dirigere le operazioni, ed ha capitalizzato al massimo le cessioni importantissime per il Cosenza di Kouan e Ricciardi. Soldi freschi arrivati nelle casse rossoblù grazie al lavoro del classe 1976.

A fine stagione però, dopo una conferenza stampa nella quale Roma ha raccontato la sua annata tracciando anche un suo personale bilancio, tra la società ed il direttore, non si è più parlato di futuro. Un appuntamento mai fissato per capire se c’è la volontà di continuare insieme o se è il caso di dirsi addio.

Una situazione di stallo ingiusta per un professionista che certamente ha dimostrato di potersela giocare anche in una piazza importante come Cosenza. Vedremo se la situazione cambierà nei prossimi giorni o se i rossoblù ripartiranno con l’ennesimo nuovo direttore sportivo.