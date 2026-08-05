Stop ai minori di 14 anni liberamente in giro la notte e fino all'alba a Praia a Mare, nel Cosentino. Il divieto è sancito da un'ordinanza emessa dal sindaco della località turistica della Riviera dei Cedri, Antonino De Lorenzo, per contrastare manifestazioni di devianza giovanile.

La decisione è stata presa a seguito di una serie di accertamenti della Polizia locale circa assembramenti notturni da parte di gruppi di giovanissimi che, con comportamenti molesti, turbano il riposo di residenti e turisti. Inoltre gli agenti hanno rilevato abbandoni di rifiuti, danni agli arredi pubblici, monumenti e aree verdi. Il provvedimento prevede il divieto di circolazione dei minori di 14 anni senza accompagnamento di un genitore, tutore legale o altro adulto responsabile della loro vigilanza dall'una di notte alle 6:30 del mattino, fino al 31 agosto.

In caso di accertamento di violazione degli obblighi di vigilanza sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. Si tratta - è stato spiegato - di una misura di natura preventiva e cautelare. L'accento viene posto soprattutto sull'obbligo di vigilanza da parte dei genitori sui minori di 14 anni, sanzionato dal codice penale.

"Di notte - commenta il sindaco De Lorenzo -, i minori sono vulnerabili a molti rischi, dagli incidenti stradali alle aggressioni fisiche, ma sono anche inclini in alcuni casi a commettere atti di vandalismo o criminalità minorile, ad assumere alcol o droghe. Non si tratta di una limitazione della libertà, ma di assicurare loro adeguate condizioni di tutela e protezione e di richiamare i genitori alle loro responsabilità".