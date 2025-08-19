Tucci è stata la voce del “San Vito – Marulla” negli ultimi 7 anni. Tramite i social il suo addio al Cosenza Calcio

Anche lo speaker ufficiale lascia il Cosenza Calcio. Oggi, dopo 7 stagioni, è infatti arrivato l’addio ai rossoblù di Piero Tucci tramite un post su Facebook.

Il post di Piero Tucci per salutare il Cosenza

Dopo 7 anni intensi ed emozionanti, il mio percorso come voce del Cosenza Calcio giunge al termine.

È difficile trovare le parole giuste, perché questo non è stato solo un ruolo, ma un pezzo importante della mia vita.

Ho avuto l’onore di raccontare le nostre emozioni, di vivere insieme a voi la passione di una città, di sentire il boato del San Vito-Marulla come un brivido che parte dal cuore e arriva all’anima.

Il mio grazie più grande va a voi, tifosi rossoblù, perché senza il vostro calore e il vostro sostegno ogni parola al microfono sarebbe rimasta vuota. Voi siete stati i veri protagonisti di questa avventura.

Oggi si chiude un capitolo, ma non è un addio: se un domani ci sarà il momento giusto, io sarò sempre pronto a tornare a dare voce al nostro Cosenza.

Perché, nonostante tutto, resti sempre LA SQUADRA PIÙ BELLA DEL MONDO