Anche a Caravaggio il Cosenza non è riuscito a far gol lontano dal “San Vito – Marulla”. Con quella contro l’Atalanta U23 sono 4 le partite di fila nelle quali i rossoblù restano a secco in trasferta: Salerno, Catania, Giugliano le altre tre.

Ultimo gol di Beretta

Per ritrovare una rete dei lupi fuori casa bisogno tornare indietro nel tempo a più di due mesi fa. Lo scorso 13 dicembre, al 20’, Beretta segnò il gol del vantaggio al “Provinciale” di Trapani. Resta al momento l’ultimo del Cosenza in trasferta ed anche l’unico dell’attuale numero 9. La prossima chance per provare a sfatare quello che sta diventando un tabù sarà il prossimo 5 marzo, quando il Cosenza sarà di scena al “Viviani” contro il Potenza.