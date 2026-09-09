Il Comune di Cosenza compie finalmente il passo decisivo nell’iter per la riqualificazione dello stadio “San Vito-Gigi Marulla”. È stato infatti approvato il Progetto Esecutivo dei lavori dell’impianto di via degli Stadi e delle relative aree di pertinenza, intervento inserito nella programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027. L’opera beneficia di un finanziamento complessivo di 7 milioni di euro, ammesso dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 5046 del 7 aprile 2025.

Stadio Marulla, approvato il progetto esecutivo

Con la determinazione dirigenziale viene dunque approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione dello Stadio Marulla di Cosenza, insieme alle aree di pertinenza dell’impianto. Il provvedimento rappresenta uno degli ultimi passaggi dell’iter amministrativo e progettuale avviato nei mesi scorsi e consente di procedere con le successive attività finalizzate all’esecuzione dei lavori.

Il progetto rientra nella Programmazione FSC 2021-2027, sulla base dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria e della successiva assegnazione delle risorse prevista dalla deliberazione CIPESS n. 17 del 23 aprile 2024. Per la riqualificazione dello Stadio Marulla, il Comune di Cosenza è individuato come soggetto attuatore dell’intervento.

Il finanziamento ammesso dalla Regione Calabria ammonta a 7 milioni di euro. Le risorse sono state successivamente inserite nella programmazione triennale dei lavori pubblici del Comune di Cosenza 2025-2027 e nel bilancio di previsione finanziario 2025-2027. L’iter ha quindi visto il susseguirsi degli atti necessari alla definizione dell’intervento: dall’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) fino all’elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE), alla gara per l’appalto integrato e, infine, alla progettazione esecutiva.

L'iter per la riqualificazione dello Stadio Marulla

Il percorso amministrativo è partito con il Documento di Indirizzo alla Progettazione, redatto dal personale tecnico del Settore 7 del Comune e approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 141 del 25 settembre 2024. Il DIP è stato successivamente preso atto e approvato anche dal Consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 6 novembre 2024.

Nel 2025 è arrivata l’ammissione al finanziamento regionale per i 7 milioni di euro destinati alla riqualificazione dello Stadio Marulla e delle aree circostanti. Ad agosto 2025 il Comune ha affidato i servizi di ingegneria e architettura per la redazione del PFTE. Il relativo progetto è stato approvato nell’ottobre dello stesso anno. Successivamente, con determinazione del 24 ottobre 2025, è stata approvata la decisione a contrarre per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. La documentazione di gara è stata approvata il 27 ottobre 2025.

A dicembre 2025 è arrivata l’aggiudicazione dell’appalto integrato all’ATI composta dalla mandataria CETA S.p.A. e dalla mandante Impresa LL.PP. Nervoso Ing. OSC. Per la progettazione esecutiva, il raggruppamento indicato dall’aggiudicatario è composto da HYpro Srl, mandataria, e M&P Studio Srl e Technion Srl, mandanti. Nel giugno 2026 il Comune ha inoltre affidato il servizio di verifica della progettazione ai fini della validazione dell’intervento.

Con l’approvazione del Progetto Esecutivo e del relativo Quadro Economico, l’amministrazione comunale può dare seguito alle successive procedure necessarie per l’esecuzione dei lavori. Il provvedimento individua inoltre nell’ingegnere Salvatore Modesto, dirigente del Settore 7, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l’intervento. La riqualificazione dello Stadio Marulla entra così in una fase avanzata con l’inizio dei lavori atteso nell’imminenza. Per Cosenza si tratta di un investimento da 7 milioni di euro inserito nella programmazione FSC 2021-2027 e destinato allo storico impianto comunale e alle relative aree di pertinenza.

Come sarà lo stadio del Cosenza: nuove curve e capienza ridotta

Il restyling del Marulla sarà articolato in quattro macrofasi e cambierà significativamente la configurazione dello stadio. Il progetto prevede innanzitutto la realizzazione di due nuove gradinate nelle curve, mentre la tribuna Est, settore B, sarà parzialmente riconfigurata per accogliere il settore ospiti. La capienza dell’impianto, attualmente pari a 21.116 spettatori, al termine della prima fase scenderà a 15.557 posti.

La prima macrofase comprenderà le fondazioni e la costruzione della nuova curva Sud. Nella seconda si procederà al completamento della stessa curva e alla realizzazione del settore ospiti in tribuna B. La terza fase riguarderà la nuova curva Nord e le relative vie di fuga. L’ultima sarà dedicata alle rifiniture esterne, alla nuova linea di scarico, allo spostamento delle recinzioni e allo smobilizzo del cantiere. Interventi destinati inevitabilmente a incidere sui settori utilizzati dagli spettatori e sulla fruizione dello stadio durante l'esecuzione delle opere.