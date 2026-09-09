Una raccolta di peluche allo stadio da donare al reparto di Pediatria dell'ospedale Gino Iannelli di Cetraro, nel Tirreno Cosentino. L'iniziativa benefica è stata organizzata da Nuova Guardia, gruppo di tifosi del PraiaTortora, squadra di calcio calabrese militante in Serie D, e sarà realizzata sabato 12 settembre, in occasione della gara casalinga contro il Sambiase allo stadio Mario Tedesco di Praia a Mare.

Attraverso “Un peluche per la Pediatria” - questo il nome dato all'iniziativa - ogni spettatore del match potrà recarsi allo stadio con dei peluche da lanciare in campo all'ingresso delle squadre.

«È un'idea - spiegano i promotori - per portare un sorriso e alleviare le cure dei piccoli pazienti ricoverati a Cetraro. I peluche saranno raccolti e consegnati ai responsabili del reparto di pediatria, guidato dalla dottoressa Antonietta Distilo».