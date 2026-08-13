C’è l’accordo per il calciatore croato che ha già dato la propria disponibilità a Lucioni. Mentre l’ex Crotone continua ad avere dubbi

Il Cosenza prova a far la spesa in casa della Juve Stabia sul calciomercato. Mentre la trattativa per Piovanello resta in standby, c’è da registrare l’accordo totale per Tomi Petrovic. L’attaccante croato ha detto sì al Cosenza ed è pronto a trasferirsi a titolo definitivo in rossoblù. Si tratta di una prima punta fisica, visti i suoi 193 centimetri, ma non certo di un grande bomber a livello di numeri.

Nell’ultima stagione ha messo a segno 2 gol, divisi equamente, tra Treviso in Serie D e Pergolettese in Serie C. Leggermente meglio invece il suo rendimento con il Trento, sempre in Serie C: 7 gol due anni fa. Anche se la sua miglior stagione in Italia resta la 2023/2024 quando tra Trento e Spal (nella foto) riuscì a fare gol in 10 occasioni.

Piovanello da convincere

Resta invece in dubbio l’affare Piovanello. Il calciatore continua ad essere titubante sul trasferimento a Cosenza. Un no che ha ovviamente fatto per il momento saltare i piani a Lucioni, che era riuscito a trovare l’accordo con il ds delle Vespe, Stefano Stefanelli, per il trasferimento a titolo definitivo dell’ex Crotone. Resta da capire se il diniego ad accettare Cosenza continuerà o se la posizione di Piovanello diventerà più morbida nei prossimi giorni.