Il Cosenza per la prima linea ha messo nel mirino Alexis Ferrante. L'attaccante, classe 1995, è in uscita da Terni ed i rossoblù stanno provando ad imbastire con gli umbri un doppio affare. Infatti oltre alla punta, c'è in ballo anche il difensore Alessio Maestrelli per il quale già da qualche giorno c'è in essere una trattativa.

La Ternana non ha problemi a liberare Ferrante, ma cerca un sostituto per Maestrelli pagato 160k solo 12 mesi fa. Ed ecco che la soluzione potrebbe darla proprio il Cosenza. Considerando gli arrivi in difesa ed il nuovo ruolo di D'Orazio, sul tavolo i lupi hanno messo il cartellino di Christian Dalle Mura.

Sarebbe uno scambio a titolo definitivo. Si lavora intensamente. Sono ore frenetiche per il calciomercato del Cosenza.