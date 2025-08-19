Brutta figura del Cosenza a Monopoli . La squadra rossoblù avrebbe dovuto infatti giocare la partita di Coppa Italia di domenica scorsa con il lutto al braccio. In memoria di Padre Fedele Bisceglia . La società nei giorni scorsi ha anche sottolineato l'iniziativa, con la regolare concessione da parte della Lega.

Peccato che poi al “Veneziani”, nessun calciatore del Cosenza avesse al braccio la fascia nera. La squadra ha giocato la gara con quella che è la prima maglia di questa stagione. La dimenticanza, per la quale, da quel che trapela, sarebbe ora a rischio la posizione del team manager Francesco Perna, è sicuramente grave e non è passata inosservata. Una gaffe che assolutamente sarebbe stata da evitare e che, in questo momento storico, è quasi significativa del momento negativo che sta attraversando il Cosenza Calcio sotto tutti i punti di vista.