Buone notizie per mister Buscè. Per la partita di domenica contro l’Atalanta U23 infatti, potrebbe avere a disposizione tutta la rosa, eccetto il lungodegente Kourfalidis. Nell’allenamento di ieri a Fuscaldo, Nicolò Contiliano ha svolto il lavoro con il gruppo e quindi potrebbe essere nuovamente a disposizione per il prossimo match.

Assente nelle ultime 4

Contiliano ha giocato in tutte le prime 4 partite di campionato del Cosenza. Partito dalla panchina solo contro il Monopoli alla 1^, entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Ragone. Poi per lui titolarità contro Salernitana, Crotone e Catania. Partite tutte in crescendo di rendimento e personalità. Poi sul più bello l’infortunio muscolare che lo ha bloccato nell’ultimo mese e lo ha tenuto fermo contro Casertana, Giugliano, Siracusa e Audace Cerignola. Contiliano, arrivato da svincolato dopo il fallimento della Spal, ha firmato un contratto biennale in estate con il Cosenza. Ora dovrebbe essere pronto per dare nuovamente una mano al gruppo