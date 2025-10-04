Antonio Buscè, allenatore del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della società, alla vigilia della partita di domani in casa dell’Audace Cerignola.

Le parole di Buscè di prima di Audace Cerignola-Cosenza

«Andremo ad affrontare una squadra importante, assolutamente da non sottovalutare e che, nello scorso campionato, ha dimostrato di poter competere, fino alla fine, con tutte le squadre più forti, mantenendo il primato in classifica per alcune settimane. Pertanto, non mi meraviglierei se tenteranno di fare meglio dell’annata passata.

Per quanto ci riguarda, daremo come sempre il massimo e cercheremo di offrire tutto ciò che sarà possibile, con la testa sgombra da qualsiasi cosa che possa intaccare quell’equilibrio che stiamo cercando di trovare sin dall’inizio della stagione. Purtroppo, non avremo tutti a disposizione. C’è ancora qualche ragazzo da recuperare. Per il resto, ogni squadra ha le sue caratteristiche e, per affrontare le sfide che ci attendono, da parte nostra – conclude Buscè – non dovrà mai mancare l’umiltà di sacrificarci e di metterci alla pari con gli altri. E poi, lo sappiamo bene: se vuoi essere superiore, lo devi dimostrare solo sul rettangolo di gioco, con i fatti e non a parole».