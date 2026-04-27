Testa già proiettata ai playoff per il Cosenza Calcio, chiamato a giocarsi una fetta importante della stagione a partire dal prossimo 6 maggio. A tracciare la linea è il tecnico Buscè, che dopo il pareggio contro la Cavese invita la squadra a cambiare passo, soprattutto sotto il profilo dell’attenzione.

Il messaggio è chiaro: da ora in avanti non ci sarà più margine per errori. «Nei playoff ogni dettaglio può fare la differenza - ha spiegato - e bisogna imparare a leggere le situazioni, anche scegliendo la soluzione più semplice nei momenti delicati». Un riferimento esplicito all’episodio che ha portato al pareggio degli avversari, arrivato nei minuti finali della gara disputata a Cava de’ Tirreni.

Buscè e l’analisi della gara di Cava

Nonostante il risultato, la prestazione del Cosenza ha offerto spunti positivi. I rossoblù hanno creato diverse occasioni, soprattutto nella prima frazione, sfiorando più volte il raddoppio. In un caso è stato decisivo il portiere della Cavese, in un altro la fortuna non ha assistito gli uomini di Buscè.

La squadra ha giocato con una linea difensiva alta, mostrando coraggio e voglia di imporre il proprio gioco. Tuttavia, proprio un episodio nel finale ha compromesso una vittoria che, per quanto visto in campo, sarebbe stata anche meritata.

«Una giocata del genere è difficile da prevedere - ha aggiunto l’allenatore - ma deve servirci da lezione». Il gol subito ha dato fiducia agli avversari, che negli ultimi minuti hanno persino provato a ribaltare la partita.

Buscè e il Cosenza verso i playoff

Ora l’attenzione si sposta tutta sugli spareggi promozione. Buscè insiste sulla necessità di arrivare all’appuntamento nelle migliori condizioni, sia dal punto di vista fisico che mentale. «Dobbiamo lavorare sui dettagli e prepararci al meglio. Ai playoff servirà un Cosenza compatto ma anche leggero nella testa, capace di giocare senza paura».

Il percorso in campionato resta comunque positivo. La squadra ha chiuso una stagione importante, alle spalle di corazzate costruite per dominare sin dall’inizio come Benevento, Catania e Salernitana. Un risultato che testimonia il lavoro svolto e la crescita del gruppo. Il tutto in un clima di enorme contestazione verso il presidente Guarascio a cui la piazza ha deciso di non concedere più niente.

Circoscrivendo il discorso al rettangolo verde, la post-season rappresenta una competizione a sé, dove ogni partita può cambiare il destino di una stagione. Il Cosenza è chiamato a farsi trovare pronto, con la consapevolezza che ogni errore può costare caro. Il conto alla rovescia è iniziato: il 6 maggio sarà il primo banco di prova per una squadra che vuole continuare il proprio cammino.