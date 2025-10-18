Mastica amaro mister Antonio Buscè dopo il 2-2 di Sorrento. Il Cosenza, avanti due volte, si è fatto raggiungere in entrambe le occasioni dai padroni di casa, lasciando sul campo altri due punti pesanti.

Le parole di Buscè

Il tecnico ha parlato a fine gara. Ecco le sue parole riportate dai canali ufficiali del Cosenza: «Questa squadra purtroppo ha un grande difetto – ha detto l’allenatore –: la disattenzione costante sui cross. È un problema che ci trasciniamo fin dalle prime partite ufficiali, tra Coppa Italia e campionato. Manca la mentalità giusta di questa categoria, quella che ti permette di portare a casa partite come questa».