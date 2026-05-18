Sirene di mercato per Antonio Buscè. L’attuale tecnico del Cosenza ha un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno con opzione di rinnovo a favore della società che finora non ha mai pensato di esercitarla. Su di lui nelle ultime ore si sono fatte avanti due società: il Novara in Serie C e l’Empoli in Serie B.

Sondaggi in corso per Buscè

Nessuna delle due ha sferrato un affondo decisivo, ma entrambe hanno chiesto informazioni su quelle che sarebbero le intenzioni del tecnico per il prossimo futuro. Ad entrambe Buscè ha aperto e se ne riparlerà nei prossimi giorni. Il Novara, che giocherà anche il prossimo anno in Serie C, ha ambizioni d’alta classifica. Il ds Federico Boveri sta cercando un profilo che possa sostituire Andrea Dossena, che ha già annunciato il suo addio alla società piemontese allo scadere del contratto del 30 giugno. Buscè piace molto.

Altro sondaggio è arrivato poi nei giorni scorsi dall’Empoli. Il Presidente Corsi è attualmente impegnato nel cammino di Santiago de Compostela, in Spagna, come “fioretto” della salvezza ottenuta in Serie B. Per il suo ritorno, la prossima settimana, è atteso l’incontro con Fabio Caserta, altro ex Cosenza cha ha chiuso la stagione portando alla permanenza in cadetteria i toscani. Da decidere il futuro dell’allenatore reggino.

Sullo sfondo c’è la figura di Buscè che ad Empoli ha disputato i suoi anni migliori da calciatore ed ha allenato nel settore giovanile per più di 10 anni. La cittadina toscana è casa sua e, prima o poi, siederà su quella panchina. Potrebbe già farlo nella prossima stagione.