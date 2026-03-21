Il Cosenza Calcio riparte dalle parole del suo allenatore Antonio Buscé alla vigilia della sfida contro il Latina Calcio, in programma domani pomeriggio. Dopo il ko rimediato a Casarano, il tecnico rossoblù ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, analizzando errori e prospettive.

Buscé non sottovaluta l’avversario, sottolineando i cambiamenti rispetto alla gara d’andata: «Affrontiamo una squadra fastidiosa, una squadra che è tutt’altro rispetto a quella dell’andata e quindi ha fatto un mercato comunque importante a gennaio e comunque è una squadra che sicuramente ci darà dei problemi».

Buscé e gli obiettivi del Cosenza

Il focus, però, resta tutto interno al gruppo rossoblù. L’allenatore è chiaro e diretto nell’indicare la priorità: «Il problema vero siamo noi e quindi dico sempre che bisogna avere notizie di tutti gli avversari che va ad affrontare perché bisogna avere rispetto e l’umiltà, però ecco il problema vero e proprio siamo noi».

Un messaggio netto, ribadito anche durante la settimana di lavoro: «Dipende cosa vogliamo fare, quindi il messaggio che questa settimana ho dato ai ragazzi è quello».

Buscé chiede una squadra più concreta e determinata, capace di adattarsi anche nei momenti difficili: «Se noi siamo una squadra tignosa, a tratti anche brutta, cinica, allora sì». Infine, il tecnico evidenzia come la qualità della rosa non sia in discussione, ma debba essere accompagnata dalla giusta mentalità: «Perché poi loro le giocate le hanno i giocatori, perché noi comunque abbiamo giocatori importanti in una rosa comunque importante e quando abbini quella cattiveria poi la giocata ti arriva».