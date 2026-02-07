Il tecnico del Cosenza: «Un errore nel primo tempo ci ha castigato in un momento che stavamo facendo. Poi è diventato tutto più difficile»

Il Cosenza cade male a Giugliano e lo fa nel modo più doloroso: 3-0 contro l’ultima in classifica, nella 24^ giornata, con una prestazione in calando fino al naufragio della ripresa. Un pomeriggio nero che Antonio Buscè non prova a mascherare, anzi fotografa con parole nette nel post partita, riportate dal sito ufficiale dei rossoblù.

Le parole di Buscè

«Abbiamo fatto un errore in primo tempo che ci ha castigato. Questo è un campo comunque difficile», spiega il tecnico rossoblù, indicando subito l’episodio che ha cambiato la gara. Il Cosenza, secondo la lettura dell’allenatore, era dentro la partita prima dello svantaggio: «La partita in primo tempo comunque la stavamo facendo. Un errore, un cross, ti ritrovi in svantaggio e poi diventa molto più difficile».

Buscè riconosce anche i meriti del Giugliano, sottolineando la crescita recente dei campani: «Ho trovato una squadra che ha limato tante cose nelle ultime partite ed è difficile giocarci contro. Sono partite in cui se fai l’errore magari ti castigano, poi fai fatica a recuperarlo, perché loro sono una squadra che ti fa giocare male». Tradotto: il Cosenza non ha avuto la forza di rimetterla in piedi e, col passare dei minuti, ha perso misure e certezze.

La sentenza più pesante, però, arriva alla fine ed è un pugno nello stomaco per l’ambiente: «Questo è il punto più basso da quando abbiamo iniziato la stagione». E ancora: «Prendere 3-0 nell’ultima in classifica è una bella batosta». Parole che certificano non solo la sconfitta, ma anche la necessità di una reazione immediata, perché un passivo così e una prestazione così fragile, soprattutto nel secondo tempo, rischiano di lasciare scorie profonde.