«Le nostre radici. La nostra identità. Premiamo la fedeltà ai nostri colori». Con questo slogan il Cosenza Calcio ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, che partirà ufficialmente giovedì 28 agosto presso lo store di corso Mazzini 191/1, accanto a piazza Kennedy.

La società ha scelto di lanciare un messaggio chiaro: incentivare la partecipazione del pubblico rossoblù con prezzi accessibili, in linea con le difficoltà economiche che pesano sulle famiglie.

I prezzi degli abbonamenti

Gli abbonamenti prevedono tariffe differenziate tra nuove sottoscrizioni e rinnovi, con riduzioni dedicate a giovani, donne, over 65, universitari e forze dell’ordine.

  • Tribuna B: €180 nuova, €150 rinnovo (ridotto 0-16 anni €60)
  • Tribuna A: €250 nuova, €200 rinnovo (ridotto 0-16 anni €60)
  • Tribuna Raffaele Bruno Sud: €350 nuova, €300 rinnovo (ridotto 0-16 anni €130; ridotto altre categorie €280 nuova, €250 rinnovo)
  • Tribuna Rao: €250 nuova, €200 rinnovo (ridotto 0-16 anni €130; ridotto altre categorie €200 nuova, €180 rinnovo)
  • Tribuna Blu Centrale: €850 nuova, €700 rinnovo (ridotto 0-16 anni €200 nuova, €180 rinnovo)

Le curve “Bergamini” e “Catena” restano escluse dalla campagna per motivi legati alla razionalizzazione degli spazi interni del San Vito-Marulla. Sostanzialmente, la società ha deciso di chiuderle al pubblico.

Cosenza Calcio

Biglietti Cosenza–Salernitana

La società ha inoltre comunicato che, fino a nuove determinazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la vendita dei tagliandi e le adesioni ai programmi di fidelizzazione per la gara di domenica 31 agosto 2025 contro la Salernitana restano sospese.