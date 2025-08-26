Dal 28 agosto in vendita gli abbonamenti allo store di corso Mazzini. Stop temporaneo ai biglietti per la gara con la Salernitana
La Curva Nord ha dato vita ad uno spettacolo pirotecnico, piena di bandiere e di stendardi la Curva Sud. Cori ositili per i fan delle Rondinelle, gemellati del Catanzaro
«Le nostre radici. La nostra identità. Premiamo la fedeltà ai nostri colori». Con questo slogan il Cosenza Calcio ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, che partirà ufficialmente giovedì 28 agosto presso lo store di corso Mazzini 191/1, accanto a piazza Kennedy.
La società ha scelto di lanciare un messaggio chiaro: incentivare la partecipazione del pubblico rossoblù con prezzi accessibili, in linea con le difficoltà economiche che pesano sulle famiglie.
I prezzi degli abbonamenti
Gli abbonamenti prevedono tariffe differenziate tra nuove sottoscrizioni e rinnovi, con riduzioni dedicate a giovani, donne, over 65, universitari e forze dell’ordine.
- Tribuna B: €180 nuova, €150 rinnovo (ridotto 0-16 anni €60)
- Tribuna A: €250 nuova, €200 rinnovo (ridotto 0-16 anni €60)
- Tribuna Raffaele Bruno Sud: €350 nuova, €300 rinnovo (ridotto 0-16 anni €130; ridotto altre categorie €280 nuova, €250 rinnovo)
- Tribuna Rao: €250 nuova, €200 rinnovo (ridotto 0-16 anni €130; ridotto altre categorie €200 nuova, €180 rinnovo)
- Tribuna Blu Centrale: €850 nuova, €700 rinnovo (ridotto 0-16 anni €200 nuova, €180 rinnovo)
Le curve “Bergamini” e “Catena” restano escluse dalla campagna per motivi legati alla razionalizzazione degli spazi interni del San Vito-Marulla. Sostanzialmente, la società ha deciso di chiuderle al pubblico.
Biglietti Cosenza–Salernitana
La società ha inoltre comunicato che, fino a nuove determinazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, la vendita dei tagliandi e le adesioni ai programmi di fidelizzazione per la gara di domenica 31 agosto 2025 contro la Salernitana restano sospese.