L’attaccante ha ottenuto la promozione con il Frosinone ma è di proprietà del Cosenza. Insieme a lui ce ne sono altri 7

Sono 8 i calciatori che hanno giocato in altre società in prestito (semplice, con diritto o con obbligo di riscatto), ma dei quali il Cosenza detiene ancora il cartellino. Vediamo come sono state le loro annate, considerando anche che per qualcuno la stagione non è ancora conclusa.

I calciatori over in prestito del Cosenza

Tra i calciatori in prestito, com’è noto, c’è Massimo Zilli. L’attaccante friulano ha conquistato la promozione in Serie A con il Frosinone che ha un diritto di riscatto a mezzo milione di euro. Quasi impossibile venga riscattato, soprattutto a quelle cifre. Così come quasi impossibile che rimanga a Cosenza. Il suo futuro si deciderà in sede di calciomercato visto il contratto in scadenza nel 2027. Manuel Ricciardi invece è stato ceduto a gennaio alla Juve Stabia in prestito con obbligo di riscatto a 250.000 euro. La situazione societaria delle vespe però non è delle migliori e, in caso di fallimento, l’esterno romano tornerebbe gioco forza a Cosenza, che poi dovrebbe pensare di trovare anche per lui un nuovo acquirente.

Da decidere invece il futuro di Andrea Rizzo Pinna. L’attaccante classe 2000 è in forza all’Ascoli, ancora impegnato nei playoff di Serie C. In caso di promozione in Serie B il suo riscatto diventerebbe obbligo dopo una stagione molto positiva visti i 6 gol e 7 assist messi a referto. Altrimenti, anche per lui (contratto in scadenza nel 2027), si deciderà in estate il futuro.

Ha trovato poco spazio a Trieste il centrocampista Gianmarco Begheldo: otto presenze e due gol per il classe 2003, in una squadra retrocessa in Serie D. Contratto fino al 2027. Ancora in campo è Jahce Novello con il Legnago. La squadra veneta è impegnata nei playoff di Serie D. Per la punta australiana, dodici presenze in stagione, solo due titolarità, ma nessun gol messo a segno.

I giovani in prestito

Chi non ha fallito nemmeno stavolta il prestito è il terzino Antonio Barone. Il classe 2006, dopo la buonissima stagione scorsa alla Nocerina, è stato sempre titolare anche alla Sarnese, squadra anch’essa ancora impegnata nei playoff di Serie D. Il classe 2006 potrebbe avere finalmente una chance con il Cosenza, dopo i pochi mesi di questa stagione nei quali non ha praticamente mai avuto spazio. Stagione con pochissime presenze per il difensore Lucio Bonofiglio. Il classe 2007 è stato in prestito prima al Sora e poi al Messina, ma ha giocato solo 3 volte con i siciliani. Nove le presenze infine per Thomas Silvestri. Il centrocampista figlio d’arte, classe 2006, ha giocato con il Milazzo, sempre in Serie D.