La riforma è entrata in vigore lo scorso 17 maggio. Palazzo dei Bruzi: «Servizio a beneficio della comunità e non esclusivamente come attività sanzionatoria»

L’Amministrazione comunale di Cosenza esprime apprezzamento per l’attività avviata dal Corpo di Polizia Municipale in materia di controlli sui monopattini elettrici, a seguito dell’entrata in vigore, dal 17 maggio, delle nuove disposizioni normative relative all’obbligo di targa. L’azione di monitoraggio e verifica che gli agenti stanno svolgendo sul territorio cittadino non ha finalità punitive, ma rappresenta un’importante attività di prevenzione, sensibilizzazione e tutela della sicurezza stradale, nell’interesse dell’intera collettività.

Il rispetto delle regole costituisce un elemento fondamentale per garantire una mobilità urbana moderna, sostenibile e soprattutto sicura. Per questo motivo il Comando della Polizia Municipale invita tutti i cittadini che utilizzano monopattini elettrici e che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi alla normativa vigente, a mettersi in regola quanto prima.

La Polizia Municipale sta operando con equilibrio, senso delle istituzioni e spirito di servizio, accompagnando questa fase di applicazione delle nuove norme con un’attività di controllo e informazione rivolta ai cittadini, affinché vi sia piena consapevolezza degli obblighi previsti e dell’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza di tutti. “Garantire il rispetto delle regole significa tutelare la sicurezza di pedoni, automobilisti e degli stessi conducenti dei monopattini – sottolinea l’Amministrazione comunale – ed è importante che il lavoro della Polizia Municipale venga percepito come un servizio a beneficio della comunità e non esclusivamente come attività sanzionatoria.

Fondamentale risulta, infatti, il lavoro quotidianamente svolto dalla Polizia Municipale sul territorio, a tutela della sicurezza urbana, della legalità e del rispetto delle regole, che si porta avanti attraverso un’attività improntata non soltanto al controllo, ma anche alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei cittadini”.