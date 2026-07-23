Mattia Almaviva è un nuovo calciatore del Cosenza. Il club rossoblù ha ufficializzato l’ingaggio del ventenne romano, che ha firmato un contratto biennale e sarà a disposizione della squadra per il campionato di Serie C 2026-2027.

L’operazione aggiunge tecnica e versatilità al reparto offensivo dei Lupi. Almaviva arriva dopo un lungo percorso nel settore giovanile della Roma, durante il quale ha completato la propria formazione calcistica e ottenuto diverse convocazioni con la prima squadra giallorossa.

La formazione nel vivaio della Roma

Classe 2006, Almaviva è cresciuto nell’accademia romanista, distinguendosi per la capacità di creare occasioni, realizzare gol e servire assist. Nel corso degli anni è stato impiegato in diverse posizioni dell’attacco, mettendo in mostra qualità tecniche, visione di gioco e duttilità.

Le convocazioni con la prima squadra gli hanno consentito di allenarsi e maturare esperienza accanto a calciatori professionisti di alto livello. Il passaggio al Cosenza rappresenta ora l’inizio di una nuova fase della sua carriera e il primo confronto continuativo con un campionato professionistico.

Il club punta sulle sue caratteristiche per ampliare le soluzioni a disposizione del reparto avanzato e accompagnarne la crescita all’interno del nuovo progetto tecnico.

La fascia ricevuta da Francesco Totti

Il nome di Mattia Almaviva è legato a una delle immagini più significative della giornata d’addio di Francesco Totti alla Roma. Il 28 maggio 2017, allo stadio Olimpico, l’ex capitano giallorosso consegnò simbolicamente la propria fascia all’allora undicenne, che era il più giovane capitano del settore giovanile romanista.

Quel gesto fu un ideale passaggio di consegne verso le nuove generazioni cresciute nel vivaio della società capitolina. La stessa Roma raccontò l’episodio come un messaggio rivolto ai ragazzi che sognavano di seguire il percorso del numero dieci. AS Roma

Da quel momento Almaviva è diventato uno dei volti più conosciuti dell’accademia giallorossa, proseguendo la trafila nelle formazioni giovanili fino alla conclusione della sua esperienza nella Capitale.

La nuova sfida con i Lupi

A Cosenza il giovane attaccante avrà l’opportunità di misurarsi con le difficoltà della Serie C e di trasformare il bagaglio tecnico maturato nella Roma in rendimento e continuità.

La società rossoblù considera Almaviva un rinforzo di prospettiva per l’attacco e gli ha rivolto il proprio benvenuto, augurandogli di esprimere pienamente le sue qualità con la maglia dei Lupi.