Il Cosenza Calcio mette a segno un nuovo colpo di mercato. Il club rossoblù ha infatti ufficializzato l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive di Pietro Ciotti, esterno offensivo proveniente dal Trapani.

Nato a Nocera Inferiore il 31 luglio 1999, Ciotti arriva a Cosenza dopo aver militato con la formazione siciliana nell’ultimo anno e mezzo, confermandosi come uno dei profili più interessanti nel panorama della Serie C. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al club silano fino al 30 giugno 2027.

Nel corso della sua carriera, l’esterno ha maturato un’esperienza significativa tra Serie C e Serie D, vestendo le maglie di Nocerina, Ebolitana, Vibonese e Fidelis Andria. Un percorso che gli ha consentito di crescere sul piano tecnico e tattico, mettendosi in evidenza per duttilità, corsa e capacità di interpretare più ruoli sulla fascia.

Ciotti sarà da subito a disposizione di Antonio Buscè, pronto a inserirsi nel gruppo e a offrire nuove soluzioni nello scacchiere offensivo del Cosenza. L’operazione si inserisce nella strategia del club di rafforzare l’organico con profili giovani ma già rodati per la categoria.