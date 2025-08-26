Martedì 2 settembre torna il tradizionale appuntamento in piazza organizzato dal club di tifosi intitolato a Ciccio Magnelli, in programma anche stand gastronomici e musica live

Il Club rossoblù “Ciccio Magnelli” di Rovito organizza la tradizionale festa rossoblù che si terrà martedì 2 settembre in piazza del Popolo. La serata sarà arricchita dall’esposizione delle magliette dei lupi degli anni ’80 e ’90 indossate da tanti campioni tra i quali Marulla, Bergamini, Catena e dalla musica del gruppo Refresh99 live band.

Stand gastronomici allieteranno il palato mentre alla serata parteciperanno alla serata vecchie glorie del Cosenza calcio; non saranno presenti invece i giocatori oggi in rosa, una scelta con cui gli organizzatori hanno voluto prendere le distanze dalla società calcistica.

Non mancherà un ricordo per Padre Fedele: a lui sarà dedicato un filmato curato da Ernesto Pescatore e Riccardo Tucci.