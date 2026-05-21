Sarà domani l’ultimi giorno di lavoro per il Cosenza Calcio per la stagione 2025/2026. La società ha comunicato la fine degli allenamenti ed il “rompete le righe” ufficiale tramite i propri canali social. La squadra infatti, nonostante il ko contro il Casarano del 6 maggio scorso, nonostante non avesse più impegni ufficiali, ha continuato ad allenarsi per le successive due settimane.

Stagione in chiaroscuro

Chissà tra quelli che si saluteranno domani al “San Vito – Marulla”, saranno presenti alla ripresa degli allenamenti che, presumibilmente, dovrebbe essere intorno a metà luglio. Rimanendo prettamente alle questioni inerenti il rettangolo verde, la stagione dei lupi lascia un senso di incompiutezza. Se la squadra si fosse rinforzata anziché indebolita durante il calciomercato di gennaio, c’era quasi la sensazione che i lupi avrebbero potuto dire la loro per le primissime posizioni. Resta il record di vittorie interne consecutive, naufragato però proprio sul più bello nel match contro il Casarano. Resta il bel gioco mostrato per ampi tratti del campionato. Difficile, praticamente impossibile, rivedere mister Buscè ed il suo staff l’anno prossimo. Proseguirà certamente il suo lavoro altrove: le offerte non gli mancheranno. Da capire quello che faranno i big della squadra: da Florenzi a Mazzocchi, da Emmausso a Caporale, da Langella ai giovani Pompei e Cimino. Tutti loro ambiscono a qualcosa di più. Nel frattempo domani la stagione giunge al termine e sarà il tempo dei saluti.