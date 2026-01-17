Sono giorni tra campo e calciomercato per il Cosenza. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Domenico Roma ha posto le basi per quelli che saranno i prossimi rinforzi in casa rossoblù. Da oggi però testa soltanto al Crotone: lunedì sera c’è il derby per provare a riallacciare il filo con quella vittoria che manca da due partite.

Il programma del Cosenza

Da martedì Roma, dopo gli ingaggi delle scorse settimane di Ciotti, Emmausso e Ba, proverà a portare a Cosenza due difensori: Sapola del Siracusa, ma di proprietà del Pisa, e Cargnelutti del Crotone sono i principali obiettivi. La prima trattativa sembra sulla carta più agevole, vista anche la volontà già definita del giovane calciatore, di raggiungere la Calabria. Su Cargnelutti invece c’è da battere la concorrenza della Salernitana, visto che, a quanto pare, il Catania, altra competitor, si sarebbe defilata.

Poi occhio al portiere, come abbiamo raccontato, nel mirino dei lupi c’è Cesare Galeotti del Trapani. Un estremo difensore da affiancare Vettorel comunque arriverà. Per quel che riguarda il fronte cessioni, tra i “grandi”, non dovrebbe partire più nessuno. C’è però da registare la cessione in prestito del giovane Antonio Barone. L’esterno sinistro, classe 2006, passa alla Sarnese, in Serie D, dopo aver collezionato 2 presenze con la maglia del Cosenza in questa prima parte di stagione tra campionato e Coppa Italia.