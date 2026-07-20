Sette anni non si cancellano con una firma o con un trasferimento. Aldo Florenzi lascia il Cosenza e approda allo Spezia, ma prima di iniziare il nuovo capitolo della sua carriera ha voluto salutare quella che, da città incontrata quasi per caso, è diventata la sua casa. Un messaggio intenso pubblicato sui social, rivolto ai tifosi e a un’intera comunità, chiuso con due parole che raccontano meglio di ogni altra il legame costruito nel tempo: «Vostro Figlio»

Il saluto social di Florenzi

Sono arrivato in questa città quasi per caso, e oggi me ne vado con il cuore pieno di emozioni. Sono stati 7 anni di amore per questa maglia e questa città, dove ho dato tutto dentro e fuori dal campo, a volte riuscendoci meglio altre volte riuscendoci meno ma dando sempre tutto me stesso. Cosenza non era la mia città, ma voi l’avete fatta diventare casa mia.

Grazie a tutte le belle persone che ho conosciuto al di fuori dal campo, ai miei compagni, ai mister e a tutta la società per la possibilità che mi è stata data di rappresentare questa città. Mi avete regalato vittorie, sconfitte, esultanze e ricordi incancellabili che porterò sempre con me.

Lasciare non è affatto facile e staccarmi da questi colori fa male, ma è arrivato il momento giusto per iniziare un nuovo percorso.

Porto un pezzo di voi e di questa terra ovunque andrò.

Grazie di tutto, Cosenza.

Vostro Figlio