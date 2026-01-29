Dopo Ricciardi anche Kouan rischia di lascia il Cosenza. Il Brescia infatti ha presentato un’offerta ufficiale al presidente Eugenio Guarascio per acquisire le prestazioni del centrocampista che da circa due anni veste la maglia rossoblù.

Con Ricciardi praticamente finito alla Juve Stabia, il Cosenza potrebbe fare a meno del mediano che in questa stagione ha offerto prove sempre convincenti. La cessione di Kouan indebolirebbe il centrocampo rossoblù. Secondo quanto si apprende, il Cosenza ha rifiutato una prima offerta presentata dal Brescia che, sul piatto, avrebbe messo circa 250mila euro. Il club silano vorrebbe almeno il doppio. Dunque, il Cosenza resiste e sul fronte degli arrivi è pronto a chiudere l’operazione Baez.