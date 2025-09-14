Tutto pronto al “San Vito – Marulla” per la sfida di oggi pomeriggio tra il Cosenza ed il Catania. Mister Buscè dovrà fare a meno dello squalificato Garritano e dell’infortunato Contiero.

La probabile formazione del Cosenza

Anche il modulo, da quel che trapela, dovrebbe essere confermato. E quindi sarà ancora 4-3-2-1 come a Crotone, con diverse conferme negli interpreti. Davanti a Vettorel, coppia centrale confermata con Dametto e Caporale. Sulle fasce a destra Cimino è insediato da Ricciardi che potrebbe trovare spazio in una posizione più bassa, per poi magari alzarsi a gara in corso. A sinistra occhio a D’Orazio, che potrebbe scalzare Ferrara. In mezzo al campo regia affidata ancora a Langella. Ai suoi lati ancora una maglia per Kouan e per Contiliano. Dietro a Mazzocchi, unica punta, dovrebbero giocare ancora Florenzi e Cannavò.