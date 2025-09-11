Sicuramente Mimmo Toscano è il più importante. Ma tra le fila del Catania, ci sono anche altri 4 ex cosentini che domenica faranno capolino al “San Vito – Marulla”. Due fanno parte dello staff del tecnico reggino e sono il vice Michele Napoli, oltre al collaboratore tecnico Ivan “Dinamite” Moschella. In campo invece scenderanno Tiago Casasola e Francesco Forte (nella foto). E’ ancora un tesserato del Catania, anche se è fuori da ogni progetto tecnico e fuori anche dalla lista, Francesco De Rose, il centrocampista classe 1987 che in estate è stato vicino al ritorno in Calabria.

I numeri degli ex

Napoli è insieme a Mimmo Toscano fin dall’inizio. Dopo una carriera in campo trascorsa per lo più come attaccante tra Serie D ed Eccellenza, dal 2007 è al fianco di Toscano. E c’era anche negli anni ruggenti di Cosenza. Moschella invece è stato uno dei calciatori di quella squadra vincente. Dal 2007 al 2009 44 presenze e 4 gol. Sei mesi indimenticabili per Tiago Casasola con la maglia dei lupi. L’esterno argentino arriva a gennaio del 2020 in prestito dalla Lazio: 17 presenze ed addirittura 8 assist. Un trattore sulla fascia destra di quella squadra rimasta nella storia con la rimonta post covid. Meno fortunata l’esperienza rossoblù di Francesco Forte. L’attaccante romano ha giocato da queste parti due anni fa in prestito dall’Ascoli. Solo 5 reti segnate ed un rendimento al di sotto della aspettative. Ben 5 le stagioni del cosentino De Rose infine con i lupi. Dal 2006 al 2011 con due salti di categorie ed un grande ricordo da parte di tutto l’ambiente.