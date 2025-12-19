Ecco le formazioni delle due squadre che scenderanno in campo per l’ultima giornata del girone d’andata
Il Cosenza dopo il pari contro il Trapani cerca l’ultimo successo del 2025 nella sfida interna contro la Cavese. I campani arrivano allo stadio “Marulla” con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo. La posta in palio è alta. I Lupi della Sila, senza Mazzocchi, vogliono i tre punti per avvicinarsi sensibilmente alla vetta. Ecco di seguito il tabellino:
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, D'Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Beretta, Florenzi. In panchina: Pompei, Falbo, Barone, Contiero, Dalle Mura, Contiliano, Ragone, Achour, Rocco, Silvestri, Mazzulla. All.: Buscè
CAVESE: Boffelli, Awua, Sorrentino, Guida, Evangelisti, Cionek, Nunziata, Maiolo, Orlando, Macchi, Amerighi. In panchina: Lamberti, Iuliano, Di Paola, Suplia, Barone, Fella, Diarrassouba, Pelamatti, Piana, D'Incoronato, Bolcano, Fusco. All.: Prospeti
ARBITRO: Totaro di Lecce
MARCATORI: 7’ pt Langella
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: Recupero:
19:38
Langella-gol
Langella, al secondo gol stagionale, sblocca il match: Cosenza in vantaggio sulla Cavese.
19:35
Cosenza vicino al gol
Un minuto di gioco, il Cosenza sfiora il gol. Azione nata a destra grazie a Ricciardi, cross in mezzo per Florenzi, tiro respinto da un difensore e sulla ribattuta Garritano impegna il portiere campano
19:31
Squadre in campo
Cosenza e Cavese in campo per le foto di rito. Si gioca l'ultima giornata del girone d'andata. Lupi della Sila concentrati per centrare una nuova vittoria.