Il Cosenza dopo il pari contro il Trapani cerca l’ultimo successo del 2025 nella sfida interna contro la Cavese. I campani arrivano allo stadio “Marulla” con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo. La posta in palio è alta. I Lupi della Sila, senza Mazzocchi, vogliono i tre punti per avvicinarsi sensibilmente alla vetta. Ecco di seguito il tabellino:
 

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, D'Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Beretta, Florenzi. In panchina: Pompei, Falbo, Barone, Contiero, Dalle Mura, Contiliano, Ragone, Achour, Rocco, Silvestri, Mazzulla. All.: Buscè
CAVESE: Boffelli, Awua, Sorrentino, Guida, Evangelisti, Cionek, Nunziata, Maiolo, Orlando, Macchi, Amerighi. In panchina: Lamberti, Iuliano, Di Paola, Suplia, Barone, Fella, Diarrassouba, Pelamatti, Piana, D'Incoronato, Bolcano, Fusco. All.: Prospeti
ARBITRO: Totaro di Lecce
MARCATORI: 7’ pt Langella
NOTE: Spettatori: Espulsi: Ammoniti: Angoli: Recupero:

19:38

Langella-gol

Langella, al secondo gol stagionale, sblocca il match: Cosenza in vantaggio sulla Cavese.

19:35

Cosenza vicino al gol

Un minuto di gioco, il Cosenza sfiora il gol. Azione nata a destra grazie a Ricciardi, cross in mezzo per Florenzi, tiro respinto da un difensore e sulla ribattuta Garritano impegna il portiere campano

19:31

Squadre in campo

Cosenza e Cavese in campo per le foto di rito. Si gioca l'ultima giornata del girone d'andata. Lupi della Sila concentrati per centrare una nuova vittoria.