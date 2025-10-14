Che fine ha fatto Christian Dalle Mura? Il difensore toscano non si vede in campo dallo scorso 31 agosto. Entrò negli ultimi 6 minuti della partita persa al ‘’San Vito – Marulla’’ contro la Salernitana. Da allora per lui soltanto panchina.

Mai preso in considerazione

Sarà per il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4, sarà perché comunque la coppia Dametto e Caporale sta dimostrando affidabilità, ma di Dalle Mura si sono perse completamente le tracce. L’unica titolarità risale alla 1^ di campionato, a Monopoli, quando fu comunque sostituito al 22’ del secondo tempo. Da allora sono ormai 7 le gare nelle quali è rimasto consecutivamente in panchina. Stiamo comunque parlando di un calciatore importante per la categoria, ma che evidentemente non è mai entrato nelle rotazioni.

Nonostante sia una classe 2002 ha alle spalle più di 130 partite tra Serie B e Coppa Italia. In estate sembrava vicino il suo addio. Poi la permanenza ma senza mai convincere Buscè a dargi una chance. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, visto il contratto in scadenza a fine anno, non è assolutamente da escludere un suo addio anticipato, già nel calciomercato di gennaio.