Christian Dalle Mura ha giocato soltanto nelle prime 2 giornate di campionato. Da allora per lui solo panchina: non si è più rivisto in campo
Tutti gli articoli di Cosenza Calcio
PHOTO
Che fine ha fatto Christian Dalle Mura? Il difensore toscano non si vede in campo dallo scorso 31 agosto. Entrò negli ultimi 6 minuti della partita persa al ‘’San Vito – Marulla’’ contro la Salernitana. Da allora per lui soltanto panchina.
Mai preso in considerazione
Sarà per il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4, sarà perché comunque la coppia Dametto e Caporale sta dimostrando affidabilità, ma di Dalle Mura si sono perse completamente le tracce. L’unica titolarità risale alla 1^ di campionato, a Monopoli, quando fu comunque sostituito al 22’ del secondo tempo. Da allora sono ormai 7 le gare nelle quali è rimasto consecutivamente in panchina. Stiamo comunque parlando di un calciatore importante per la categoria, ma che evidentemente non è mai entrato nelle rotazioni.
Nonostante sia una classe 2002 ha alle spalle più di 130 partite tra Serie B e Coppa Italia. In estate sembrava vicino il suo addio. Poi la permanenza ma senza mai convincere Buscè a dargi una chance. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, visto il contratto in scadenza a fine anno, non è assolutamente da escludere un suo addio anticipato, già nel calciomercato di gennaio.