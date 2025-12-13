Sono 22 i convocati di mister Antonio Buscè per la partita di oggi pomeriggio al “Provinciale” contro i siciliani
La rifinitura svolta ieri pomeriggio al “Provinciale” di Trapani, deve aver fugato tutti i dubbi di mister Buscè. Con l’assenza di Mazzocchi infatti, il dubbio, legittimo, è: chi gioca in attacco al suo posto? Il ballottaggio è tra Achour e Beretta, con il primo in netto vantaggio.
La probabile formazione
Per il resto resta sempre l’ormai quasi classica questione del terzino destro. Buscè potrebbe insistere ancora con Cannavò, che contro il Picerno ha giocato bene. Ma considerando la forza del Trapani, non sarebbe una sorpresa la scelta di Dametto con Caporale e Dalle Mura al centro. Nel 4-3-3 del Cosenza, in porta ci sarà Vettorel, mentre a sinistra Ferrara appare favorito su D’Orazio. In mezzo al campo certi Kouan, Langella e Garritan (anche se Contiliano scalpita), mentrei in attacco Ricciardi e Florenzi sembrano sicuro di una maglia.
I 22 convocati del Cosenza
Portieri
22 Vettorel
1 Pompei
61 Falbo
Difensori
3 Barone
6 Dalle Mura
11 D’Orazio
16 Ricciardi
17 Caporale
26 Dametto
33 Ferrara
32 Rocco
Centrocampisti
5 Contiero
7 Cannavò
10 Garritano
19 Contiliano
21 Ragone
28 Kouan
34 Florenzi
71 Mazzulla
77 Langella
Attaccanti
9 Beretta
23 Achour