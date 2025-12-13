La rifinitura svolta ieri pomeriggio al “Provinciale” di Trapani, deve aver fugato tutti i dubbi di mister Buscè. Con l’assenza di Mazzocchi infatti, il dubbio, legittimo, è: chi gioca in attacco al suo posto? Il ballottaggio è tra Achour e Beretta, con il primo in netto vantaggio.

La probabile formazione

Per il resto resta sempre l’ormai quasi classica questione del terzino destro. Buscè potrebbe insistere ancora con Cannavò, che contro il Picerno ha giocato bene. Ma considerando la forza del Trapani, non sarebbe una sorpresa la scelta di Dametto con Caporale e Dalle Mura al centro. Nel 4-3-3 del Cosenza, in porta ci sarà Vettorel, mentre a sinistra Ferrara appare favorito su D’Orazio. In mezzo al campo certi Kouan, Langella e Garritan (anche se Contiliano scalpita), mentrei in attacco Ricciardi e Florenzi sembrano sicuro di una maglia.

I 22 convocati del Cosenza

Portieri

22 Vettorel

1 Pompei

61 Falbo

Difensori

3 Barone

6 Dalle Mura

11 D’Orazio

16 Ricciardi

17 Caporale

26 Dametto

33 Ferrara

32 Rocco

Centrocampisti

5 Contiero

7 Cannavò

10 Garritano

19 Contiliano

21 Ragone

28 Kouan

34 Florenzi

71 Mazzulla

77 Langella

Attaccanti

9 Beretta

23 Achour