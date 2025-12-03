L’attaccante dei rossoblù è uscito a metà del secondo tempo della partita contro il Foggia di domenica per un problema alla spalla. C’è speranza che non sia nulla di grave
Non è ancora arrivato l’esito degli esami di Simone Mazzocchi. Il classe 1998 è uscito anzitempo domenica dalla sfida dello “Zaccheria” contro il Foggia. Le sensazioni in un primo momento non sono state delle migliori. Il problema alla spalla è sembrato una cosa seria. Con il passare delle ore però è aumentata la fiducia.
Esami strumentali
Il classe 1998 si sottoporrà nella giornata odierna agli esami strumentali che daranno l’esito. La speranza è quello che non sia nulla di grave e che nel giro di poco Mazzocchi possa tornare a disposizione di Buscè. D’altronde stiamo parlando di uno dei titolarissimi della squadra, finora capace di segnare 6 reti trovando quella continuità anche realizzativa che gli era mancata nei due precedenti anni con la maglia del Cosenza.