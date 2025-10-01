Il Cosenza recupera piano piano gli infortunati. Ed è certamente una buona notizia per mister Buscè che in questo modo può avere qualche alternativa in più anche a livello di cambi all’interno di una rosa che, a dire il vero, come sottolineato anche dal tecnico campano, avrebbe anche necessità di qualche elemento in più da ingaggiare a stretto giro tra l’elenco degli svincolati. Ma sotto questo punto di vista, nonostante le insistenze tecniche, Guarascio non ha voluto sentirci per il momento.

Dopo Ferrara si spera in Contiliano

L’unico lungodegente è chiaramente Kourfalidis. Ma per il greco se ne riparlerà in primavera visto la rottura del legamento crociato. Domenica a Siracusa si è rivisto finalmente Antonio Ferrara. L’esterno sinistro ha saltato le ultime gare per una piccola operazione alla bocca. In Sicilia è entrato bene nell’ultimo quarto d’ora. E’ certamente un’ottima alternativa a sinistra per capitan D’Orazio. Si sono rivisti in panchina anche Contiero e Begheldo, anche loro assenti nelle ultime settimane. Soprattutto il primo è ancora alla ricerca dell’esordio stagionale visto l’infortunio muscolare che lo ha colpito ad inizio agosto. Sono entrambi buoni ricambi a centrocampo: Contiero poi, al dil là del possibile adattamento di Garritano, è l’unico regista in rosa oltre al titolare Langella e, nonostante la giovane età, potrebbe essere utilissimo a Buscè. E’ ancora fuori invece Contiliano (nella foto). L’ex Spal ha subìto un infortunio muscolare dopo che con Crotone e Catania era stato uno dei migliori in campo. Si tenta di recuperarlo per la trasferta di domenica a Cerignola. Sembra sulla via del recupero.