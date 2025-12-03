Dopo poco più di due mesi la società, vista la scarsissima affluenza, fa marcia indietro e chiude nuovamente le curve nord e sud dello stadio cosentino
Torneranno chiuse già da domenica prossima in occasione di Cosenza - Picerno le due curve dello stadio “San Vito – Marulla”. A deciderlo è stata la società, in considerazione della scarsissima affluenza registrata nei poco più dei due mesi nei quali i settori sono rimasti aperti.
Retromarcia
La società ha valutato che non valeva la pena lasciare fruibili le dovute curve, con correlati costi aggiuntivi, per poche decine di spettatori. Già dalla partita di domenica allora, sarà la Tribuna A il settore popolare designato per i tifosi di casa. A comunicarlo in anteprima agli esponenti del tifo della Curva Sud è stato il Direttore Generale Salvatore Gualtieri . Le curve dello stadio erano state riaperte il 18 settembre scorso in occasione di Cosenza-Giugliano . Per ora si tornerà all'antico.