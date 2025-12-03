Dopo poco più di due mesi la società, vista la scarsissima affluenza, fa marcia indietro e chiude nuovamente le curve nord e sud dello stadio cosentino

Torneranno chiuse già da domenica prossima in occasione di Cosenza - Picerno le due curve dello stadio “San Vito – Marulla”. A deciderlo è stata la società, in considerazione della scarsissima affluenza registrata nei poco più dei due mesi nei quali i settori sono rimasti aperti.

Retromarcia