Il club ha deciso di rendere nuovamente fruibili la Curva Catena e la Curva Bergamini: da lunedì saranno messi in vendita i tagliandi per il match infrasettimanale

Dopo la chiusura delle Curve dello stadio San Vito Gigi Marulla nelle prime uscite casalinghe della stagione, il Cosenza Calcio ha deciso di riaprirle in occasione della gara infrasettimanale di mercoledì 20 settembre contro il Giugliano. La notizia è molto attesa dai tifosi rossoblu, desiderosi di tornare a sostenere i Lupi dal cuore pulsante del tifo organizzato.

La vendita dei biglietti e degli abbonamenti è disponibile da lunedì 22 settembre, con prezzi differenziati tra nuovi e vecchi abbonati e con riduzioni per categorie specifiche.

Prezzi abbonamenti delle curve a Cosenza

Di seguito i prezzi degli abbonamenti decisi dal Cosenza Calcio per le partite casalinghe dei Lupi per la Curva Catena e la Curva Begamini:

Nuovo abbonato 130 euro

Vecchio abbonato 100 euro

Nuovo abbonamento donna, under 18, over 64, forze dell ordine 70 euro

Vecchio abbonamento donne 50 euro

Abbonamento Lupacchiotto 10 euro

Prezzi biglietti singola partita Cosenza-Giugliano

Di seguito, invece, i prezzi dei tagliandi per Cosenza-Giugliano relativi alle curve dello stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza:

Intero 10 euro

Donne, under 18, over 64, forze dell ordine 7 euro

Lupacchiotto 2 euro

*Ingresso gratuito per bambini da 0 a 6 anni. La tariffa Lupacchiotto è valida dai 7 ai 16 anni.

Una riapertura che non ricuce la frattura

Nonostante il tentativo del direttore generale Salvatore Gualtieri, che nella giornata di ieri ha provato a ricucire il rapporto tra società e tifosi, la distanza tra il presidente Eugenio Guarascio e la città resta insanabile. La contestazione proseguirà inesorabilmente in tutti i match casalinghi del Cosenza. La riapertura delle Curve al Marulla per Cosenza-Giugliano non cambia il clima di protesta che accompagnerà la squadra durante tutto il campionato.