Non un passo indietro. La contestazione della tifoseria rossoblù contro l’attuale società non si placa e non sembra avere intenzione di farlo. È quanto sarebbe emerso dalla riunione a sorpresa convocata questo pomeriggio nella sala stampa dello stadio “Marulla” dal nuovo dg rossoblù, Salvatore Gualtieri. L’ex Crotone, incaricato la scorsa settimana, ha esplicitamente chiesto alle varie anime del tifo rossoblù di incontrarsi all’interno dei locali del campo sportivo. Richiesta accolta da alcuni rappresentanti delle realtà, comprese quelle ultras, che però hanno ribadito la propria volontà: la contestazione e la diserzione dallo stadio non si fermeranno finché Eugenio Guarascio sarà presidente della società.

Non hanno aiutato, in tal senso, le parole del proprietario di Ecologia Oggi rilasciate a TeleColor prima della partita contro il Catania, quando Guarascio ha minimizzato la diserzione dallo stadio: «I tifosi sono al mare». Un'uscita chiaramente provocatoria che tutto il tifo cosentino ha preso come l’ennesimo affronto da parte del patron. Da parte di chi ogni domenica affollava i gradoni dello stadio “Marulla”, dunque, nessun ripensamento e nessun riavvicinamento. Anzi, durante la riunione ci sarebbe stata anche un’altra dura presa di posizione sulla presenza in società di Rita Rachele Scalise, ancora all’interno della realtà di via Bendicenti. I tifosi continueranno nella protesta perché, com’è stato riferito allo stesso Gualtieri, «sono state troppe le mancanze di rispetto che questa società ha riservato a coloro che portano avanti il tifo rossoblù»